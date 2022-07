AZ droomt van Feyenoord-scenario: ‘Wij hopen de eerste stap te zetten op weg naar die finale’

Door Nik Kok



Terwijl duizenden Nederlanders monstrueuze rijen op Schiphol doorstaan op weg naar de buitenlandse zon en de focus van sportminnend Nederland nog gericht is op de Tour de France en het EK vrouwen in Engeland, begint AZ vanavond als allereerste Nederlandse club aan het nieuwe voetbalseizoen. Dan is FK Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina de tegenstander in de Conference League. Een ticket voor het toernooi werd nog geen twee maanden geleden binnengesleept door de winst in de play-offs in de finale tegen Vitesse.