AZ en PSV scharen zich achter Ajax en willen stoppen met het seizoen

Door Freek Jansen Ajax liet zich vanochtend bij monde van Marc Overmars al duidelijk horen over hun standpunt. De Amsterdammers vinden dat er een streep onder het huidige seizoen moet. Inmiddels is die opvatting ook in Alkmaar en Eindhoven van toepassing. Zowel AZ als PSV heeft de KNVB het advies gegeven om te stoppen met dit seizoen.

Eerder vandaag hadden beide clubs een telefonisch overleg met Ajax. Daarin schaarden AZ en PSV zich achter de woorden van de Amsterdamse clubleiding. Ze zullen dan ook samen optrekken en dat is zojuist in het overleg met alle clubs nog eens herhaald.

De KNVB heeft in de tussentijd alle clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie uitgenodigd voor een videoconferentie. De nationale voetbalbond wil de verenigingen uit het betaald voetbal komende dinsdag bijpraten over de gevolgen van de twee scenario’s die nu nog voor de rest van het seizoen op tafel liggen. Of dat daadwerkelijk nog veel zal opleveren, is de vraag nu Ajax, AZ en PSV geen heil meer zien in uitspelen van de competitie.