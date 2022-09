AZ haalt opgelucht adem in Conference League: stuntploeg FC Vaduz pas na rode kaart opzij gezet

Voor het treffen met FC Vaduz had AZ-trainer Pascal Jansen drie dagen voor de wedstrijd tegen eredivisiekoploper Ajax behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Dat was ook deels gedwongen omdat Jansen zijn hele basisvoorhoede moet missen. Na de al langere absentie van Vangelis Pavlidis en met name Jesper Karlsson kwam daar deze week de blessure van Hakon Evjen bij. De voorste linie tegen Vaduz bestond daardoor uit Jens Odgaard, Yusuf Barisi en Myron van Brederode. Achterin keerde wel Bruno Martins Indi terug. Op de backposities was er plaats voor Yukinari Sugawara en Mees de Wit.

Het uitblijven van een tweede treffer kwam AZ voor rust op licht fluitconcert te staan van het bepaald niet massaal uitgerukte publiek te staan waarbij de fanatiekste onder hen vanwege een UEFA-straf ook nog eens naar de hoek van het stadion was verbannen. De mindere publieke belangstelling heeft natuurlijk met de opponent te maken die het kleine Liechtenstein komt. Dat die Liechtensteiners Rapid Wien en de ongeslagen Turkse koploper Konyaspor uitschakelde, deed daar voor de ongeduldige Alkmaarse toeschouwers terecht maar weinig aan af. Het moet gezegd: van de vele Europese ploegen die Alkmaar uit alle uithoeken van Europa bezochten de laatste seizoenen bezochten en vanaf het begin al de verdedigende stellingen innamen, was FC Vaduz nog een van de betere. Een blamage voor AZ leek zich af te tekenen totdat Vaduz-keeper Benjamin Büchel een halfuur voor het einde van de wedstrijd met een rode kaart naar de kant werd gestuurd door scheidsrechter Walsh.

Het was het begin van een soort van een ongecontroleerd slotoffensief waarbij de Liechtensteinse reservekeeper vaak onder vuur werd genomen door met name de schietgrage spits Odgaard, vaak dwars door het overvolle strafschopgebied waar zich zo ongeveer alle spelers va FC Vaduz hadden opgesteld. Het was uiteindelijk verdediger Beukema die voor de Alkmaarse bevrijding zorgde waardoor AZ nu soeverein eerste staat in groep H van de Conference League.



Het niet erg overtuigende optreden lijkt voor het nog ongeslagen AZ geen goed nieuws voor komende zondag als de in de eredivisie nog soevereine koploper Ajax op bezoek komt in Alkmaar.