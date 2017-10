AZ heeft geen kind aan FC Utrecht

Door Ard Schouten



Halfweg was AZ al nadrukkelijk de baas in eigen huis. De 1-0 voorsprong van AZ bij rust was niet meer dan terecht. De Alkmaarders kregen de beste kansen (paal Joris Overeem, lat Alireza Jahanbakhsh), terwijl Utrecht enkel richting het rustsignaal iets creëerde. Met een kopbal op de lat van Lukas Görtler en een schot van Zakaria Labyad als belangrijkste wapenfeit.

Dat uitgerekend Teun Koopmeinders zijn ploeg op voorsprong zette deed heel AZ deugd. Het kind van de club sierde zo zijn basisdebuut op met een heerlijke treffer, in een seizoen waarin de Alkmaarders nadrukkelijk de eigen jeugd ruimte geven om zich te tonen. Die opdracht was aan de nummer veertien wel besteed, zo bleek.

AZ - Utrecht werd sowieso het treffen waarin beide ploegen het aluminium ruimschoots wisten te testen, want koud na rust liet Wout Weghorst de paal trillen na een poeier. De 2-0 hing meer in de lucht dan de gelijkmaker, hoewel Zakaria Labyad met een vrije trap AZ-goalie Marco Bizot testte. Utrecht ontbeerde het echter aan creativiteit op het middenveld om AZ echt aan het wankelen te brengen. Andersom profiteerde AZ wel van het overwicht middenop, zodat de Utrechtse defensie vrijwel continue onder druk stond. Dat leidde na een uur tot de verwachte tweede treffer voor AZ, met Thomas Ouwejan die Alireza Jahanbakhsh prima bediende. Mocht Utrecht nog enig geloof hebben in een puntje dan was die gedachte na de tachtigste minuut wel voltooid verleden tijd. Joris van Overeem maakte één op één met Utrecht-doelman David Jensen geen fout (3-0).