AZ in Slowakije voor duel met Oekraïeners: ‘Voor spelers Dnipro misschien wel even goed’

,,En dat is voor de spelers Dnipro misschien wel even goed”, zegt de Oekraïense oud-voetballer Evgeniy Levchenko. ,,Al zal de reis vanwege de grenscontroles wel even hebben geduurd.”

De Oekraïense competitie is ondanks de oorlog met Rusland onlangs toch opgestart. ,,Om toch ook de clubs en de spelers een bron van inkomsten te geven. En om ook voetballiefhebbers afleiding te geven in deze moeilijke tijd. Het geeft ook weer een bepaalde energie.”

Dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. Zo is er al een wedstrijd in de competitie gestaakt vanwege een luchtalarm dat drie keer afging waarna er spelers moesten schuilen in een schuilkelder. ,,Niemand kan de veiligheid voor de spelers garanderen”, zegt Levchenko. ,,En er zijn ook geen toeschouwers in de stadions, de sfeer is er natuurlijk niet goed.”