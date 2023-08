AZ keert in tweede helft het tij tegen RKC en is na twee speelrondes op doelsaldo koploper van eredivisie

In Waalwijk zette Michiel Kramer de thuisploeg na veertig minuten op voorsprong uit een strafschop. AZ-spits Vangelis Pavlidis maakte in de 54ste minuut gelijk en vijf minuten later werd het 1-2 via Dani de Wit. Met zijn tweede goal besliste Pavlidis in de 79ste minuut het duel.

AZ won vorige week de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met 5-1 op eigen veld tegen Go Ahead Eagles. In de voorronde van de Conference League boekten de Alkmaarders ook al twee zeges (1-0 en 2-0) tegen FC Santa Coloma uit Andorra.



Donderdag neemt AZ het in de laatste voorronde van het derde Europese clubtoernooi thuis op tegen het Noorse SK Brann. De return is een week later in Bergen.