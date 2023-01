AZ klimt naar tweede plaats in eredivisie na overtuigende zege op Fortuna Sittard

AZ heeft goede zaken gedaan in de top van de eredivisie door simpel van Fortuna Sittard te winnen: 3-1. Daardoor lopen de Alkmaarders in op koploper Feyenoord, dat in de Klassieker tegen Ajax met 1-1 gelijkspeelde. Halverwege het seizoen is het verschil twee punten.

De ploeg van trainer Pascal Jansen was er veel aan gelegen om tegen Fortuna Sittard een goed resultaat neer te zetten na de gunstige uitslag die de club net voordat de eigen wedstrijd begon, doorkreeg uit Rotterdam.

Met die energie ging AZ ook van start want een snelle goal van Dani de Wit zorgde al snel voor het gewenste begin. Het was een zoals die vorige week in Heerenveen ook te zien was. Met Jens Odgaard als aangever en De Wit die dan koppend voor de openingstreffer tekent.

Maar nu kon AZ maar heel kort van de voorsprong genieten want niet veel later schoot Fortuna-spits Burak Yilmaz een penalty binnen die gegeven was na een overtreding van Zinho Vanheusden. De Belgische huurling mocht beginnen door de blessure van Sam Beukema.

AZ had een eigen goal nodig om weer op voorsprong te komen. De Spaanse verdediger Ximo Navarro werkte een inzet van Jens Odgaard achter zijn eigen doelman.

Zonder Dani de Wit die zich nog in de eerste helft moest laten vervangen vanwege een blessure verzekerde AZ zich een halfuur tijd van de overwinning door een treffer van Vangelis Pavlidis die een voorzet van Yukinari Sugawara binnen werkte.

Volledig scherm Mathew Ryan maakte zijn debuut voor AZ. © Pro Shots / Toon Dompeling

AZ had verder weinig te duchten van de Limburgse tegenstander die na de 3-1 nauwelijks meer gevaar creëerde voor de goal van AZ-doelman Mathew Ryan die zondagmiddag debuteerde voor de club. De Australiër die met drie WK’s achter de rug over veel ervaring beschikt, kon zich nauwelijks onderscheiden door het geringe werk dat hij had aan de Fortuna-aanvallers.

AZ kan woensdag weer een gooi doen naar de koppositie als het op dezelfde dag speelt als Feyenoord. De Alkmaarders moeten dan in Deventer winnen van Go Ahead Eagles terwijl Feyenoord in de Kuip tegen NEC speelt. De ploeg van trainer Pascal Jansen speelt nauwelijks opwindende wedstrijd dit seizoen en maakt pas voor het eerst dit seizoen drie goals in eigen huis maar de tweede plaats zo halverwege het seizoen, smaakt ook bij AZ naar meer.

Volledig scherm © ANP

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.