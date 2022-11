AZ klopt Dnipro en bespaart zichzelf tussenronde in Conference League

AZ was al zeker van Europees voetbal na de winterstop maar verzekerde zich vanavond in Alkmaar ook nog eens van de groepswinst waardoor het niet hoeft uit te komen in de tussenronde. AZ speelt in maart dus direct al in de achtste finales van de Conference League.

De ploeg van trainer Pascal Jansen was blij Pavlidis maar ook met Jesper Karlsson die er weer eens ouderwets zin in had. Snel al vond hij op een fraaie manier spits Jens Odgaard. De Deen kopte de openingstreffer knap binnen achter Dnipro-doelman Max Walef. AZ was van tevoren nog beducht om de tegenstander die in Alkmaar werd gesteund door Oekraïense vluchtelingen.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling

Dnipro is koploper in de Oekraïens competitie, nog voor Champions League-deelnemer Shakhtar Donetsk en verliest in de regel heel weinig. In Alkmaar liet Dnipro zich voor rust gelden via spits Artem Dovbyk die de gelijkmaker binnen werkte en de wedstrijd weer spannend maakte. Een wedstrijd die nauwelijks meer tot leven kwam in de tweede helft tot vijf minuten voor tijd toen Vangelis Pavlidis de gevierde man werd met een fraaie kopbal.

AZ mag zich opmaken voor een opponent straks in de achtste finales van een wat groter statuur. Daar is het na een poule met Dnipro-1, Apollon Limassol en FC Vaduz ook wel aan toe. En gezien de geringe publieke belangstelling van het duel gisteravond, is die behoefte er bij de AZ-fans ook wel.

Reden voor een feestje ,,Over vijf maanden?” Beukema reageerde bij ESPN verbaasd toen hij hoorde wanneer AZ weer in Europees verband voetbalt. ,,Nouja, mooi. Dan kunnen we de focus weer op Nederland leggen.” De verdediger vertelde dat de opluchting groot was na de 2-1 van Pavlidis. ,,Zij hopen ook de hele tijd nog op een kansje, maar die hebben ze niet meer gekregen gelukkig. Wij hebben wel de goal gemaakt.” Door de goal was groepswinst zeker, genoeg reden voor een feestje volgens Beukema. ,,Iedereen verwachtte dat deze groep een makkelijke opgave zou worden, maar het waren allemaal sterke tegenstanders die je niet zomaar weg speelt. Dat zie je vandaag ook weer.”

