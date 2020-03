AZ krijgt vergunning voor nieuw stadiondak

Op 10 augustus 2019 stortte het stadiondak boven een van de tribunes van het AFAS Stadion gedeeltelijk in, waarna AZ druk bezig is geweest met het ontwerp voor een nieuw dak. Daarbij staat veiligheid voorop. ,,Tijdens het bouwproces gaat de gemeente, vanuit zijn toezichthoudende rol, in goed overleg met AZ nauwkeurig toezien op de veiligheid van het nieuwe dak", laat AZ weten.

,,We zijn blij met het besluit van de gemeente Alkmaar. Deze vergunning stelt ons in staat door te gaan met het bouwen aan een optimaal, veilig en comfortabel voetbalstadion voor onze supporters. Voor ons heeft de veiligheid van supporters in de afgelopen periode voorop gestaan en we zijn verheugd dat we daar nu weer een nieuwe stap in kunnen zetten. We hopen dat de vergunningverlening een goede stap is op weg naar een echte samenwerking", laat AZ’s Algemeen Directeur Robert Eenhoorn op de clubwebsite weten.