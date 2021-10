AZ laat in eigen huis geen spaan heel van stuntelend FC Utrecht

,,Ze hebben het goed voor elkaar bij FC Utrecht”, vertelde Pascal Jansen in zijn praatje op vrijdag, waar het er onder meer over ging dat Utrecht – als nummer drie van de eredivisie voorafgaand aan de speelronde – eigenlijk staat waar AZ wil staan. Na een slechte seizoenstart hadden de Alkmaarders inmiddels drie zeges op rij geboekt en om echt weer aansluiting te vinden, was een zege op Utrecht dus broodnodig.

De bezoekers waren na de megastunt in de Johan Cruijff Arena, de 0-1 zege op Ajax, voor de interlandbreak vol vertrouwen. Maar vanaf de aftrap werd eigenlijk meteen duidelijk dat een soortgelijke middag er vandaag niet in zat. Binnen 12 minuten stond er al een ruime voorsprong op het bord voor AZ. Eerst was Vangelis Pavlidis het eindstation van een fraai uitgespeelde aanval via de sterk spelende Jordy Clasie en Albert Gudmundsson, waarbij er – net zoals in de rest van de wedstrijd – volop ruimte lag voor de Alkmaarders.

Maarten Paes

Vier minuten later maakte Utrecht-keeper Maarten Paes een enorme ketser bij een slap schot van Jesper Karlsson. Paes groeide in Amsterdam nog uit tot de held van de wedstrijd met onder meer een drievoudige redding op inzetten van Sébastien Haller en Dusan Tadic. Nu liet hij de bal opzichtig door zijn handen gaan en verdubbelde hij daarmee de voorsprong voor AZ.

Maar wat misschien nog wel pijnlijker was voor Utrecht, is dat de ploeg ook na die twee doelpunten geen enkele grip kreeg op de wedstrijd en in de eerste helft geen enkele kans creëerde. AZ ging vrolijk verder en kwam via een kopdoelpunt van Dani de Wit, één van de uitblinkers die voor de derde wedstrijd op rij trefzeker was, nog voor rust zelfs op 3-0.

Na rust probeerde Utrecht-trainer René Hake het spelbeeld enigszins te wijzigen met een dubbele wissel (Quinten Timber en Othmane Boussaid voor Joris van Overeem en Sander van de Streek), maar heel veel effect had dat niet. De Wit greep de ultieme hoofdrol door ook nog het vierde AZ-doelpunt voor zijn rekening te nemen. Daarmee kent De Wit met vijf treffers nu al zijn meest productieve eredivisieseizoen.

Nadat Gudmundsson vanaf de stip 5-0 maakte, redde Timber de Utrechtse eer nog een heel klein beetje met een rake knal vlak voor het laatste fluitsignaal van Kevin Blom. AZ is terug, zo veel is duidelijk, en voor Utrecht werkt de enorme oorwassing in Alkmaar zo vlak na de stunt bij Ajax ontnuchterend, heel ontnuchterend.

