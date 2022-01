AZ neemt Hongaarse linksback Milos Kerkez van AC Milan over

Voetbalpod­cast | ‘Ik werd altijd licht depressief als ik bij PSV Jorrit Hendrix zag spelen’

Het is aftellen tot de transferdeadline. Er is behoorlijk wat beweging in binnen- en buitenland. In de nieuwe AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff met Hugo Borst het nut van de wintertransfer door, bijvoorbeeld bij het hem geliefde Sparta. En ze praten over de nieuwe column van Vivianne Miedema.

28 januari