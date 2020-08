AZ oefent tegen Telstar na afgelasting wegens coronageval

De wedstrijd komt in de plaats van het duel dat AZ op donderdagmiddag had willen spelen. De ontmoeting met Fortuna Sittard ging echter uit voorzorg niet door, omdat een speler van de Limburgse club positief was getest op het coronavirus.

AZ-trainer Arne Slot betreurde de afgelasting van het duel met Fortuna. “We waren blij dat ze in deze belangrijke fase bereid waren om tegen ons te spelen. Maar we wilden geen risico nemen.”

De wens van Slot om op korte termijn een andere tegenstander te vinden, ging snel in vervulling. Telstar bleek bereid om vrijdag in Alkmaar aan te treden. AZ is in voorbereiding op de kwalificatiewedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League komende woensdag. AZ neemt het dan in Alkmaar op tegen het Tsjechische Viktoria Plzen.