AZ ontsnapt aan blamage tegen herstellend Willem II

Vanaf de start zette AZ de Tilburgers onder druk. Dat resulteerde al snel in kansen. Jesper Karlsson zag een vrije trap via de vingertoppen van doelman Wellenreuther via de lat terug het veld in komen, maar even later was het wel raak. Dani de Wit ontsnapte aan buitenspel en passeerde met een fraai schot de keeper: 1-0.