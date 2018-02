AZ ook tegen FC Twente nog zonder Idrissi

Van Ginkel ontbreekt bij PSV tegen Excelsior

14:13 Marco van Ginkel ontbreekt morgen bij koploper PSV in de competitiewedstrijd tegen Excelsior. De middenvelder sukkelt al enkele weken met knieklachten. ,,We gaan kijken of hij de volgende wedstrijd weer inzetbaar is'', meldde coach Phillip Cocu in zijn vooruitblik op het midweekse treffen in Eindhoven.