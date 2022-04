AZ op zijn hoede voor ‘interessante speler’ Mees de Wit: ‘Naar spelers als hij kijken we altijd’

De Wit maakte bovendien ook al naam bij AZ door in de thuiswedstrijd twee keer te scoren namens PEC Zwolle. ,,Op basis van die wedstrijd zijn we gewaarschuwd”, zei trainer Pascal Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment. ,,Hij kon tijdens die wedstrijd twee keer scoren met het hoofd. Ik geloof overigens niet dat hij dacht dat hij zo goed kon koppen. Inmiddels is Mees een wingback geworden met het nodige loopvermogen. Dat zegt iets over hem, dat hij dat ook kan.”

Jansen vindt De Wit een ‘interessante speler’ voor zijn AZ. ,,Mees ontwikkelt zich goed en hij is ook een jongen die prima in ons profiel zou passen. Hij is een jongen van 23 en hij is Nederlands. Naar spelers als hij kijken we altijd. Zoals hij zijn er meer spelers die interessant zijn voor AZ.”

Jansen zag concurrent Feyenoord donderdagavond in een slopende wedstrijd met 3-3 gelijk spelen tegen Slavia Praag in de Conference League. Het verschil tussen AZ en Feyenoord is drie punten terwijl ook FC Twente evenveel punten heeft als AZ. ,,Of die wedstrijd in de Conference League invloed heeft op Feyenoord in de eredivisie zal moeten blijken”, zegt Jansen. ,,Ik kan niet inschatten hoe de spelers van Feyenoord er nu voorstaan op fysiek vlak. Maar dat we met drie clubs dicht bij elkaar staan en dat het nog spannend kan gaan worden lijkt me wel.”