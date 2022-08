AZ plaatst zich voor groepsfase Conference League na probleemloze zege in Portugal

AZ heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen won donderdagavond met 1-2 bij Gil Vincente, nadat de heenwedstrijd in de play-offs in 4-0 was geëindigd.

Door Nik Kok



Voor AZ is het hopen dat er vrijdag bij de loting voor het hoofdtoernooi van de Conference League meer aansprekende clubs uitrollen dan in de editie van vorig seizoen. Toen waren Randers uit Denemarken, Jablonec uit Tsjechië en Cluj uit Roemenië de weinig opwindende opponenten in de poule waar AZ uiteindelijk groepswinnaar werd. Maar met clubs als weer Cluj, Zalgiris Vilnius, Shamrock Rovers en ook FC Ballkani zitten er nog genoeg ‘onbekende’ clubs tussen de mogelijke tegenstanders.

AZ plaatste zich donderdag simpel voor het hoofdtoernooi na een makkelijke zege op Gil Vicente (2-1) door treffers van Hakon Evjen en Tijjani Reijnders, beiden in topvorm begin dit seizoen. De 2-1 winst was na de 4-0 thuiszege ruim voldoende. Bovendien werden er door de winst ook nog de nodige coëfficiënten binnengehaald voor het Nederlandse voetbal ten opzichte van concurrent Portugal.

Net als in Alkmaar had AZ ook nu in Portugal weinig te duchten van een flink gewijzigd Gil Vicente. Al in de eerste minuut schoot de dit seizoen trefzekere Dani de Wit op de paal. En na een halfuur was ook spits Vangelis Pavlidis dicht bij de openingstreffer.

Volledig scherm Hakon Evjen maakt de 0-1. © ANP

Ongewijzigd AZ

In het matig gevulde stadionnetje in het Noord-Portugese Barcelos had AZ-trainer Pascal Jansen ondanks de ruime thuiszege geen wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself die zo goed aan het seizoen zijn begonnen. Hij vertrouwde erop dat de gebruikelijke elf spelers de getoonde vorm van het begin van het seizoen zouden behouden, ook na een vrij eredivisieweekeinde zonder duel omdat de wedstrijd tegen NEC uit voorzorg uit het programma was gehaald.

Nadat de veilige marge binnen was, werd er nog speeltijd gegund aan Yukinari Sugwara en Jens Odgaard. Beide spelers kenden al best was blessureleed in het begin van het seizoen.

Komend weekeinde moet AZ wel weer aan de bak in de eredivisie. Dan is Cambuur de tegenstander in Friesland. De Alkmaarders hebben hun twee gespeelde duels gewonnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de Conference League.