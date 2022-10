AZ snakt tegen FC Vaduz naar zege: ‘Deze kans moeten we aangrijpen om de zaak te verbeteren’

AZ-coach Pascal Jansen wil de wedstrijd tegen FC Vaduz in de Europa League beter spel van zijn ploeg zien. De Alkmaarders, die bij een zege op Vaduz zeker zijn van overwinteren in de Europa League, willen een overwinning na drie nederlagen op rij.

,,Ik herkende mijn ploeg niet in de eerste helft tegen Excelsior”, zei Jansen over de nederlaag van zondag in de Eredivisie. ,,We kunnen simpelweg concluderen dat we niet hard genoeg gewerkt hebben. Dan kun je tegen schade aan lopen.”

AZ won de thuiswedstrijd tegen Vaduz met 4-1, maar eenvoudig ging dat lang niet. Pas in de slotfase scoorde de ploeg van Jansen drie keer. ,,Deze kans moeten we aangrijpen om de zaak te verbeteren. In de eerste wedstrijd liep het niet helemaal vloeiend bij ons, mede door wat wisselingen in de ploeg. We waren veel aan de bal, maar de counter dreigde wel continu. In de eindfase hebben we het alsnog beslist, iets wat ook noodzakelijk is.”

Jordy Clasie zei ook dat AZ toe is aan een overwinning. ,,We moeten niet te veel naar de tegenstander kijken, maar naar onszelf. Als team moeten we dit omdraaien. We moeten terug naar de basis, waarmee we dit seizoen heel erg goed zijn begonnen. Dat is, kwaliteit aan de bal, maar ook keihard werken en afspraken nakomen. We moeten niet denken dat we sommige wedstrijden op een paar procent minder kunnen spelen.”

FC Vaduz - AZ begint donderdagavond om 18:45 uur in het Rheinpark Stadion in Liechtenstein. De Griekse spits Vangelis Pavlidis is wel mee afgereisd naar Liechtenstein, maar maakt geen deel uit van de selectie. Hij gaat op locatie verder werken aan zijn herstel.