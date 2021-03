AZ-speler geschorst voor gokken op voetbalwedstrijden

Het is niet bekend om wie het gaat, maar wel is duidelijk dat de speler in kwestie niet heeft ingezet op wedstrijden waaraan hij zelf deelnam. Via zijn online account op een gokwebsite is er in totaal op zeventien wedstrijden ingezet, waaronder het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen De Graafschap en Jong AZ van 28 februari 2020. Hij heeft zijn schorsing al uitgezeten, de uitspraak dateert van begin dit jaar.

Bewuster maken

,,De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt, maar uitgelegd hoe het is gegaan”, laat de club weten op de eigen website. ,,Na zijn uitleg en de uitspraak van de Commissie van Beroep is de zaak daarmee voor AZ gesloten. Wel heeft AZ hieruit afgeleid dat in zijn algemeenheid niet alle spelers op de hoogte zijn van de regelgeving op dit gebied. De club zal ervoor zorgen haar spelers nog bewuster te maken van de regels die er gelden.”

Volledig scherm © ANP Van matchfixing lijkt geen sprake te zijn. ,,Voor het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden is in deze zaak zelfs geen begin van bewijs", zo meldt de genoemde Commissie van Beroep stellig. Ook heeft de speler laten weten dat niet hijzelf, maar een vriend via zijn account heeft gegokt. Op verzoek van de voetballer is de uitspraak van de beroepscommissie gedeeltelijk gepubliceerd, met weglating van zijn naam en die van zijn vriend.

De voetbalbond legt de gang van zaken uit. ,,Nadat de KNVB vorig seizoen signalen opving van mogelijke overtreding van de reglementen, heeft de aanklager betaald voetbal aan de onderzoekscommissie integriteit opdracht gegeven om onderzoek te doen. Op basis van dit onderzoek heeft de aanklager de speler in staat van beschuldiging gesteld en besloten de zaak direct voor te leggen aan de onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal.”

Inzetten op transfer

Begin dit jaar werd de Engelse verdediger Kieran Trippier voor tien weken geschorst door de FA, een schorsing die werd overgenomen door de FIFA. De international zou in de afgelopen jaren vier keer de gokregels hebben overtreden. Zo zou Trippier zijn zwager vooraf hebben ingeseind over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in de zomer van 2019. Het familielid van Trippier zette daar vervolgens geld op in en maakte zo flinke winst. Behalve de schorsing kreeg Trippier een boete van 77.000 euro.

