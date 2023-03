AZ-spits Pavlidis rekent zich niet rijk, Lazio-coach Sarri slaat om zich heen: ‘Gelukkig ben ik al oud’

AZ-spits Vangelis Pavlidis denkt dat zijn ploeg het donderdag op eigen veld nog zwaarder krijgt dan ruim een week geleden in Rome tegen Lazio. De Alkmaarders boekten toen in de heenwedstrijd van de achtste finales een verrassende 1-2 overwinning.

,,Ik denk dat het moeilijker wordt dan toen", stelt Pavlidis. ,,Het zegt eigenlijk niks dat we daar hebben gewonnen. Ook omdat die twee uitgoals geen voordeel meer zijn. Bovendien kennen zij nu onze kwaliteiten. We kunnen nu in ons eigen huis niet puur voor het resultaat spelen. We houden van aanvallen, dat zullen we morgenavond dan ook doen.”

Pavlidis, die in Rome het eerste AZ-doelpunt maakte, weet dat er voor Lazio komend weekeinde de pikante derby tegen AS Roma wacht. ,,Maar ze zullen hier niet komen om slechts Nederland te bezoeken. Ze zullen hier komen om de wedstrijd te winnen.”

Trainer Pascal Jansen heeft de voorbereiding op de wedstrijd vooral gebruikt om te wijzen op de eerste twintig minuten van de heenwedstrijd in Rome waarin AZ werd overlopen door Lazio. ,,Daar hebben we veel gesproken”, zegt Jansen. ,,Want daarin geven de eerste kans weg door een bal die we makkelijk verspelen.”

De spelers van AZ vieren de 1-2 zege in Rome.

Onderschatting zou na de 2-1 overwinning in de heenwedstrijd heel ver gezocht zijn volgens Jansen. ,,We moeten nog een hele wedstrijd spelen, dus er is nog niks beslist. We gaan uit van dezelfde richtlijnen waarmee we alle wedstrijden ingaan en we zijn voorbereid op alle scenario’s.”

Vlak voor het begin van het persmoment in Alkmaar won AZ Onder 19 de Youth League-wedstrijd tegen Real Madrid met liefst 4-0 met onder andere een doelpunt van Mexx Meerdink die vorige week nog debuteerde tegen Lazio. Dat stemde zowel Pavlidis als Jansen trots.

Jansen: ,,In de vorige ronde wonnen ze al met ruime cijfers van Barcelona. Ja, ik denk echt dat het een van de beste jeugdteams van Europa is. Verschillende spelers trainen met ons mee. Door zulke wedstrijden als tegen Real Madrid te spelen en in de eerste divisie met Jong AZ krijgen ze een bepaalde hardheid mee en dat ze kan helpen.”

Ook Pavlidis is trots: ,,Dit is de toekomst voor AZ. Ik denk dat ze een grote toekomst hebben en dat ze het goed kunnen doen in de halve finales.”

Lazio-coach Maurizio Sarri hield zich bepaald niet in tijdens de persconferentie en hekelde onder de speelkalender en het veld van AZ: ,,Maar gelukkig ben ik al oud en ga ik bijna met pensioen." Maurizio Sarri ,,We hebben sinds 3 januari elke drie dagen een wedstrijd gespeeld door de waanzin van het WK. Dat leidt uiteraard tot blessures en slecht voetbal. Maar daar lijkt niemand mee te zitten. Ook zit niemand ermee dat we op een slecht veld moeten spelen. Nu lees ik ook weer dat het deelnemersveld van het WK naar 48 landen gaat. Door de nationale ploegen worden competities verdrukt." ,,Onze prioriteit ligt bij goed presteren in de Serie A, maar natuurlijk zullen we proberen ons te kwalificeren voor de volgende rond en het AZ zo moeilijk mogelijk maken. Ik wil elke wedstrijd winnen, dus spelers die honderdduizenden euro's verdienen moet geen excuses hebben."