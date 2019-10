AZ-talenten solliciteren naar Oranje

Door Dennis van Bergen



Jong Oranje - Jong Portugal moest vrijdagavond nog beginnen, of Aad de Mos had al genoeg gezien. ,,Die drie van AZ moet je meenemen naar het EK 2020'’, twitterde de trainer in ruste, omlijst met hashtags en apenstaartjes. Om zijn statement wat extra kracht bij te zetten, schreef het Haagse sociale-mediafenomeen het woord ‘moet’ met vier hoofdletters. Het is hem blijkbaar menens: Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Myron Boadu horen in het Nederlands elftal. ,,Mooi dat zulke dingen over je gezegd worden’', reageert laatstgenoemde. ,,Maar ik ben er niet mee bezig.’’