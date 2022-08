AZ-trainer Pascal Jansen hoopt nu op een andere editie van duel bij Sparta

AZ-trainer Pascal Jansen hoopt nu op een andere editie van Sparta-AZ dan die van de afgelopen seizoenen. Het duel in Rotterdam staat zondagmiddag weer op het programma en in de vorige drie edities verliep dat voor AZ niet zo als gehoopt.

Doelman Marco Bizot kreeg in twee edities een rode kaart, de Alkmaarders verspeelden een keer een 4-0 voorsprong en vorig seizoen zorgde een vrije trap van Spartaan Vito van Crooy voor puntenverlies van de ploeg van trainer Jansen. ,,Die wedstrijden verliepen voor ons niet goed”, zei Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment. ,,Daar hebben we wel met een paar spelers over gesproken die daarbij waren.”



Jansen is blij dat de wedstrijd zondag op echt gras wordt gespeeld. ,,Ik vind het heel mooi dat Sparta is overgestapt van kunst op echt gras. Zeker met de temperaturen van nu. Op een kunstgrasveld is het vaak nog warmer.”

Bij AZ is de stemming opperbest nadat donderdagavond met 7-0 van Dundee United werd gewonnen en de play-offs van de Conference werden bereikt. Komende donderdag speelt AZ daardoor alweer tegen het Portugese Gil Vicente. ,,Het is voor ons een voordeel dat we zoveel wedstrijden achter elkaar spelen zo vroeg in het seizoen tegenover bijvoorbeeld een ploeg als Sparta. Daardoor zijn we goed op elkaar ingespeeld en fit al.”

Blij met Bazoer

Riechedly Bazoer maakte donderdagavond tegen Dundee United zijn debuut voor AZ. Vanwege de voordelige stand kon hij een kwartier spelen. ,,Maar hij is nog wel onderweg om fit te zijn”, zegt Jansen. ,,Het vraagt nog veel trainingsarbeid om bij ons aan te haken.”

Jansen is blij met Bazoer. ,,We zijn heel blij met zijn karakter, pit en persoonlijkheid binnen de selectie.” Het is nog de vraag waar op het veld Bazoer komt te spelen. ,,Hij heeft de eigenschappen om op verschillende posities te spelen. Ook op de tienpositie kan dat. Maar qua loopvermogen zal hij wat minder sterk zijn.”

Juist Bazoers concurrent Tijjani Reijnders was goed op dreef tegen Dundee United. ,,Er zal concurrentie komen maar dat is niet erg”, zegt Jansen. Ik ben aangesteld om keuzes te maken. Tijjani heeft zich goed ontwikkeld. Hij kan goals maken van afstand, dat zie je niet vaak meer. Hij legt zichzelf de druk op om dit jaar door te breken. Hij heeft een tijd lang Clasie, Midtsjø en Koopmeiners voor zich gehad natuurlijk.”

