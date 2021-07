AZ-trainer Pascal Jansen laat zich inspireren door Van Gaal en Hamilton

Uitspraak rechter blijft staan: UVS moet ADO 2 miljoen betalen

5 juli ADO Den Haag heeft vandaag een positief bericht ontvangen van de rechter. De Chinese eigenaar United Vansen (UVS) is de club nog steeds 2 miljoen verschuldigd. Daarover had de rechter zich eind april al uitgesproken, maar de grootaandeelhouder ging twee weken geleden in verweer. Dat heeft het oordeel van de rechter niet veranderd.