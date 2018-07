AZ vertrokken voor acht uur durende reis naar Kazachstan

Door Nik Kok



De ploeg van trainer John van den Brom, die bestaat uit 21 spelers, vertrekt om 13.00 uur in een speciaal gecharterd vliegtuig voor een vlucht van ruim acht uur. Vanaf Schiphol zijn er geen rechtstreekse vluchten naar Kazachstan. In het vliegtuig zitten de spelers dan in een soort businessclasscabine om de reis zo soepel mogelijk te beleven. ,,Normaal vertrek je een dag voor de wedstrijd”, zegt trainer John van den Brom na de ochtendtraining naast het AZ-stadion waar de spelersbus al met draaiende motoren klaar staat om te vertrekken. ,,Je zit ook nog eens met een tijdsverschil van vier uur. Maar de omstandigheden zijn daar prima. Het stadion is mooi, het veld fantastisch en het hotel goed. De temperatuur daar is hetzelfde als hier. Dat het er iets hoger is mag geen probleem zijn.”