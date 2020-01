AZ wil Ajax nog verder onder druk zetten

RKC is de hekkensluiter van de eredivisie maar trainer Arne Slot verwacht geen makkelijke opgave voor zijn AZ. ,,Zij zitten in een periode waarin ze resultaten moeten gaan halen. Ik verwacht een fanatieke en zeer getergde ploeg tegenover ons. Als ik RKC analyseer, de kansverhoudingen zie en de manier waarop ze voetballen, dan verbaast het me dat ze laatste staan.”



AZ beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de langdurig geblesseerde Pantelis Hatzidiakos en Albert Gudmundsson ontbreken nog. ,,Dat moet ook, want er komt best een drukke periode aan met de Europa League en de KNVB-beker", vertelt Slot. ,,We zijn heel blij met de selectie die we hebben en het is cliché, maar we hebben alle jongens nodig. Afgelopen weekend met Thomas Ouwejan is een mooi voorbeeld en Jordy Clasie ook in de periode daarvoor.”