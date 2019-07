AZ wint met grote cijfers van Club Brugge

Bij rust stond het 2-0 in Garderen waar AZ op trainingskamp is. De IJslander Albert Gudmundsson en Calvin Stengs, die de matchwinner was tegen PAOK, waren verantwoordelijk voor de doelpunten. In de tweede helft liep de ploeg van trainer Arne Slot uit naar 5-0 via nog eens Gudmundsson, Bjørn Johnsen en Ferdy Druijf. In het laatste kwartier scoorde Brugge nog twee keer.



AZ speelt nog twee oefenwedstrijden, tegen Telstar en KAA Gent.



Donderdag 25 juli staat de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League op het programma. AZ ontvangt dan in Alkmaar het Zweedse BK Häcken. Een week later is de return in Göteborg.