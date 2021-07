AZ wint ook van Real Sociedad in gerenoveerd eigen stadion

De wedstrijd was de eerste in het deels gerenoveerde AFAS-stadion waar weer publiek bij mocht zijn. Dit ook tot grote vreugde van AZ-directeur Robert Eenhoorn die daarmee een periode van bijna twee jaar afsluit. Op 10 augustus stortte een deel van het dak in. ,,We hebben er in de afgelopen twee jaar alles aan gedaan om het stadion nog mooier te maken dan het was. Tijdens onze eerste officiële thuiswedstrijd tegen PSV gaan we het nog officieel openen. Dat is een ideale gelegenheid want dat is een avondwedstrijd en een topduel.”

AZ speelde zaterdagavond vermoedelijk nog niet in de opstelling waarmee het op 14 augustus aantreedt tegen RKC. Deels vanwege transferperikelen en ook omdat trainer Pascal Jansen tegen Real Sociedad nog veel spelers de kans gaf om zich te bewijzen.

Transfer Boadu

Myron Boadu was er in Alkmaar niet bij. De spits is bezig om de laatste details van zijn transfer naar AS Monaco af te ronden en AZ geeft hem daar de tijd voor. Ook doelman Marco Bizot was er niet bij vanwege transferperikelen. Owen Wijndal en Fredrik Midtsjø zijn nog niet fit genoeg om te starten. Een andere EK-ganger, Teun Koopmeiners speelde in het hart van de defensie zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding. Een zekere lijkende transfer van hem naar Italië lijkt meer tijd te kosten dan gedacht. AZ heeft in elk geval al een tijd niks gehoord rond hem.

De Alkmaarders lieten tegen Real Sociedad, de ploeg waartegen het afgelopen seizoen ook twee keer speelde in de groepsfase van de Europa League en het seizoen afsloot op een aardige vijfde plaats, nog steeds over aardige kwaliteiten te beschikken. In de tweede helft vielen de twee zomeraanwinsten Vangelis Pavlidis en Sam Beukema nog in. Ook was er weer even speeltijd voor het 17-jarige talent Ernest Poku. Real Sociedad was een van de sterkste tegenstanders die AZ trof in de voorbereiding. Alleen van RB Leipzig werd verloren. Volgende week zondag speelt AZ nog in eigen huis tegen Torino de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding.