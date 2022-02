AZ wint van B-ploeg RKC en plaatst zich zonder problemen voor halve finales

En dat werd eigenlijk vóór de aftrap al duidelijk. Trainer Joseph Oosting koos er net als in de eerdere bekerduels voor om niet met het basiselftal te beginnen. ,,Voor het seizoen hebben we dit zo afgesproken, dus vandaar”, zei Oosting voor de wedstrijd bij ESPN. Op de vraag of hij bij het bereiken van de finale ook met een B-ploeg aan zou treden, knikte Oosting van ja. Zodoende stond bekerdoelman Issam El Maach net als tegen ADO Den Haag, Harkemase Boys en Willem II weer onder de lat in plaats van Etienne Vaessen.



Het was juist die doelman die opzichtig in de fout ging bij de 0-1, waarvan Dani de Wit profiteerde. Een kwartier later bracht de doelman redding op een voorzet, maar kwam de bal ongelukkig voor de voeten van Vangelis Pavlidis terecht die de bal met meer geluk dan wijsheid achter El Maach werkte. Dat gebeurde juist op het moment nadat Ilias Bel Hassani en Lennerd Daneels twee megakansen onbenut lieten. Vlak voor rust kreeg AZ nog een penalty na een lichte overtreding van Said Bakari op Owen Wijndal en zorgde Jesper Karlsson voor de 0-3 ruststand.