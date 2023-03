AZ wipt dankzij moeizame zege op Vitesse over Ajax heen, Kjell Scherpen baalt ondanks goed nieuws Koeman

Doelman Kjell Scherpen verkeek zich bij de treffer van Karlsson op het afstandsschot. Jens Odgaard miste even na de openingstreffer een grote kans op een tweede treffer voor AZ, dat dinsdag op bezoek gaat bij Lazio voor een duel in de Conference League. Scherpen ontsnapte in de 64e minuut opnieuw toen Djordje Mihailovic de lat raakte. De Amerikaan verving de geschorste Jordy Clasie.

Kjell Scherpen

,,Ik doe veel dingen goed in wedstrijden”, zei Scherpen bij ESPN. ,,Maar dit gebeurt me te vaak. Ik moet stabieler worden en de dingen die ik al goed doe goed blijven doen.”

Toch werd Scherpen vrijdag opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Frankrijk en Gibraltar. ,,Ik was wel verrast”, bekende hij. ,,Hier ben ik niet mee bezig geweest. Ik kreeg een mailtje van de teammanager van Oranje. Normaal is zo’n mailtje afkomstig van de teammanager van Jong Oranje. Ze hebben mij in de peiling en ik doe veel dingen goed. Toch heb ik me vandaag wel eens beter gevoeld. Die goal voelt niet goed.”