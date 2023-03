AZ ziet achterkamertjespolitiek en voorkeursbehandeling binnen de KNVB en eist onderzoek

AZ stapt mogelijk naar de rechter als de KNVB geen onafhankelijk onderzoek laat doen naar beleidsbepalers binnen de voetbalbond. Dat heeft de club laten weten in een uitgebreide brief , die in handen is van Vandaag Inside en de NOS . De club beticht de voetbalbond ervan dat Ajax, PSV en Feyenoord een voorkeurspositie zouden hebben bij de bond.

AZ maakt zich al langere tijd grote zorgen over de wijze waarop processen binnen de KNVB verlopen, zo valt er te lezen in de brief. Volgens de Alkmaarse club zijn die zorgen nu dermate groot dat er onafhankelijk onderzoek nodig is. AZ vindt namelijk dat de KNVB niet het belang van álle betaaldvoetbalorganisaties voorop stelt, maar te veel kijkt naar andere individuele belangen. Ook vindt de club dat personen met een duidelijke voorkeur voor bepaalde voetbalclubs in Nederland een belangrijke stem en/of rol hebben in de besluitvorming binnen de KNVB. Daarnaast zou die besluitvorming niet transparant, professioneel en onafhankelijk plaatsvinden.

In de brief worden enkele voorbeelden genoemd die het gelijk van AZ zouden onderstrepen. Een van die voorbeelden is de afwikkeling van het seizoen 2019/2020, dat door het coronavirus vroegtijdig werd afgeblazen. Niet AZ maar Ajax werd destijds als Champions League-deelnemer aangewezen door de KNVB. ,,AZ heeft concrete aanwijzingen dat in dit proces vanuit verschillende kanten druk is uitgeoefend en dat (bepaalde personen binnen) de KNVB voor deze druk gevoelig zijn/is gebleken.”

Achterkamertjespolitiek

Daarnaast wordt Jan Albers, voorzitter van de raad van commissarissen bij de KNVB, beticht van achterkamertjespolitiek. Nadat 30 van de 34 clubs (alleen Ajax, Feyenoord, MVV en De Graafschap niet) hadden ingestemd met de invoering van de NL League zou Albers volgens AZ het initiatief hebben genomen om met Ajax, Feyenoord en PSV in gesprek te gaan met als doel het frustreren van de invoering van de NL League. ,,Niet geheel toevallig is PSV, waar Albers jarenlang actief was als voorzitter van de raad van commissarissen, inmiddels van standpunt veranderd", schrijft AZ.

AZ blijft zich naar eigen zeggen verbazen over het feit dat berichtgeving vanuit de club die de KNVB niet bevalt compleet wordt genegeerd. Omdat de door AZ benoemde patronen zich ook blijven herhalen ná het aanstellen van andere functionarissen, concludeert men in Alkmaar dat het gedrag niet afhankelijk is van de personen binnen de KNVB, maar dat er een structureel probleem is bij de voetbalbond. Daar maakt de club zich grote zorgen om en de club hoopt dat de KNVB vrijwillig medewerking zal verlenen aan een dergelijk onderzoek. Zo niet? ,,Dan behoudt AZ zich vanzelfsprekend het recht om zelf het initiatief te nemen tot uitvoering van het onderzoek.”

De onderste steen moet boven komen volgens AZ en de club hoopt dan ook dat na het onderzoek elk lid van de voetbalbond op dezelfde wijze wordt behandeld, zo besluit de club in de brief die ondertekend is door algemeen directeur Robert Eenhoorn en René Neelissen, voorzitter van de raad van commissarissen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken