AZ ziet belangrijke spelers terugkeren voor duel met West Ham United: ‘Ze maken ons alle drie sterker’

Karlsson en De Wit keren terug van een blessure, Kerkez van een schorsing. Karlsson wordt morgenavond direct weer in de basis verwacht. ,,Ze maken ons alle drie sterker. Het zijn belangrijke spelers voor ons. Of Karlsson daadwerkelijk het verschil tussen verlies of winst is, zal morgen blijken”, zei Jansen tijdens het goedbezochte persmoment voor de wedstrijd. Karlsson was in de achtste finales tegen Lazio belangrijk met een treffer in de thuiswedstrijd.



AZ zal zich tegen West Ham moeten wapenen tegen de spelhervattingen van de opponent. De ploeg van trainer David Moyes scoorde op die manier twee keer in de heenwedstrijd en hebben sowieso een reputatie op dat gebied. ,,Daarbij zullen we toch vooral naar onszelf moeten kijken. De absolute wil om ervoor te zorgen dat die bal er niet ingaat op zo’n moment. Daar gaat het ook om.”