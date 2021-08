AZ zit tijdens competitiestart nog in een ongekende metamorfose

AftellenAls het eredivisieseizoen begint, zit AZ nog midden in een ongekende metamorfose. Want na het vertrek van de lievelingen uit de eigen jeugdopleiding, Calvin Stengs en Myron Boadu, is het de verwachting dat ook Owen Wijndal (nu nog geblesseerd) en Teun Koopmeiners de club gaan verlaten.

Door Nik Kok



Maar AZ blijft AZ en zal niet ineens de portemonnee trekken voor peperdure vervangers. De clubs denkt ze grotendeels al in huis te hebben. Zo is Hakon Evjen de beoogde opvolger van Stengs, al blinkt in de voorbereiding juist Zakaria Aboukhlal uit als rechtsbuiten. Albert Gudmundsson lijkt het seizoen te gaan beginnen als spits, maar heeft daar nu de concurrentie van aanwinst Vangelis Pavlidis. Trainer Pascal Jansen, die aan zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer gaat beginnen, geeft achterin de tot linksback omgeturnde Thijs Oosting de kans. Helemaal omdat Wijndal nog niet in actie kwam vanwege een blessure. Na het vertrek van Marco Bizot naar Stade Brest is AZ sowieso nog op zoek naar een nieuwe doelman.

Of AZ net als de afgelopen jaren direct gaat meedoen om de bovenste plaatsen, is wel de vraag. De start van vorig seizoen - vijf opeenvolgende gelijke spelen - moet te verbeteren zijn, maar het gaat om het vervolg. Op het eerste oog lijken Ajax en PSV verder uit beeld te zijn geraakt. In de kern verliest AZ met het vertrek van (jeugd)internationals Stengs en Boadu aan kwaliteit. Bovendien zal het formeren van een nieuw team tijd kosten. Dat er ooit nog een soortgelijke gouden generatie opstaat, ligt niet direct in de lijn der verwachting.

Volledig scherm Calvin Stengs. © ANP

Een en ander zal ook gevolgen hebben voor de hiërarchie binnen de selectie. Stengs en Boadu (en ook Wijndal en Koopmeiners) waren het uithangbord van de club en speelden een grote rol in de kleedkamer. Nu al zegt trainer Jansen dat het een stuk stiller is geworden bij AZ. Maar spelers bij wie het idee leefde dat Stengs en Boadu wel erg vaak de hand boven het hoofd werd gehouden, zouden zich in het komende seizoen kunnen ontplooien. Aboukhlal bijvoorbeeld. En misschien krijgt en grijpt Tijjani Reijnders dan eindelijk zijn kans op het middenveld.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © DPG Media

Speler om op te letten: Jesper Karlsson (23) De prestaties van Jesper Karlsson raakten afgelopen seizoen nog weleens ondergesneeuwd door het optreden van Myron Boadu en Calvin Stengs, maar daar heeft de Zweed - die deze zomer net niet geselecteerd werd voor het EK - nu geen last meer van. Karlsson toonde zich in de voorbereiding gretig en was belangrijk met goals en assists.

Volledig scherm Jesper Karlsson. © Ed van de Pol