Azarkan schiet hoekschop er bij winnend Excelsior in één keer in, bizar eigen doelpunt bij Jong PSV

Is dit ADO beter dan team dat degradeer­de? ‘Nu spreekt iedereen Nederlands’

FC Utrecht-ADO Den Haag in een lege Galgenwaard. Het was 6 december exact een jaar geleden een affiche in de eredivisie. Maandagavond speelt ADO in datzelfde lege stadion in de Keuken Kampioen Disivie tegen Jong FC Utrecht. Volgens middenvelder Samy Bourard en trainer Ruud Brood met een beter team dan vorig jaar. ,,Nu spreekt iedereen Nederlands en doen we het echt samen.”

13:41