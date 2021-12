Babel eruit, Promes erin: De Boer haalde zijn neus op voor sentimenten

Door Mikos Gouka, Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



Nederland-Tsjechië is op 27 juni net afgelopen, om iets voor acht uur ’s avonds in Boedapest, als de opgekropte frustraties op de tribune van de Puskás Aréna tot een explosie komen. In het vak waar de vrienden en familieleden van de Oranje-spelers bij elkaar zitten, is Helen de Boer plots het mikpunt van hoon en woede.



De vrouw van de bondscoach is zelf ook nog beduusd van de 2-0 nederlaag, als haar op de familietribune allerlei krachttermen om de oren vliegen. Haar man Frank heeft er niets van begrepen, daar komen de verwijten op neer. Dat bijvoorbeeld Memphis Depay zo’n zwak toernooi speelde, is bovenal zíjn schuld.