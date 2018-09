Balende Miedema: Hebben ons niveau niet gehaald

Poll Bosz, De Boer of toch Vreven, voor wie kiest FC Utrecht?

19:13 Nu Jean-Paul de Jong is ontslagen bij FC Utrecht, moet de club op zoek naar een nieuwe coach. Er zijn nogal wat gegadigden voor de klus, dus we leggen het voor aan onze lezers. We hebben een lijst met acht mogelijke kandidaten samengesteld. Voor welke trainer kiest FC Utrecht? Stem mee!