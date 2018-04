Bandé traint voor het eerst mee bij Ajax

DOS-legende Henk Temming (94) overleden

13:22 Oud-voetballer en Utrechter Henk Temming is vannacht overleden. Hij stierf op 94-jarige leeftijd in zijn slaap. Hij speelde in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw voor de Utrechtse voetbalclub DOS, waarmee hij in 1958 kampioen werd van Nederland.