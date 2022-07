Barça laat Mingueza vertrekken, Cristiano Ronaldo zegt zondag te spelen

Interview Sari van Veenendaal zegt voetbal vaarwel en wil in een busje door Zuid-Europa: ‘EK-titel heeft óók alles veranderd’

Sari van Veenendaal stopt met voetballen. De jarenlange nummer 1 in het doel van Oranje moest het EK geblesseerd verlaten, nu vertelt ze dat het haar laatste optreden was. ,,Dat wij kampioen werden is het mooiste moment uit mijn leven, maar het heeft ook alles veranderd.’’

8:18