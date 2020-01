Barcelona aast op Willian, Cambuur huurt middenvelder van Chelsea

Cambuur haalt middenvelder van Chelsea

Cambuur heeft zich versterkt met middenvelder George McEachran. De 19-jarige Engelsman, Europees én wereldkampioen met de Onder-17 van zijn land, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea.

,,Met George halen we iemand binnen die met zijn traptechniek, spelinzicht en loopvermogen een wedstrijd open kan breken‘’, zegt Cambuurs technisch manager Foeke Booy op de website van de club. ,,George is bovendien een echte verbindingsspeler en met zijn specifieke kwaliteiten een welkome versterking.”

Braziliaan Guimarães naar Lyon

Olympique Lyon heeft zich versterkt met de Braziliaan Bruno Guimarães. De 22-jarige middenvelder komt over van Atletico Paranaense en tekent een contract tot medio 2024. Met de transfer is 20 miljoen euro gemoeid.

Guimarães meldt zich 10 of 11 februari bij zijn nieuwe club. Hij probeert zich op dit moment met de olympische ploeg van Brazilië voor de Olympische Spelen te kwalificeren. Guimarães is aanvoerder van zijn olympische ploeg. Olympique Lyon staat vijfde in de Franse competitie. De geblesseerde Memphis Depay komt dit seizoen hoogst waarschijnlijk niet meer in actie voor de club.

Barcelona wil ver gaan voor Willian

Barcelona gaat een ultieme poging wagen om Willian los te weken bij Chelsea. Volgens Sky Sports heeft de club van Frenkie de Jong 23,6 miljoen euro over voor de 31-jarige Braziliaan, die komende zomer transfervrij is. Willian is bezig aan zijn zevende seizoen in Londen. De aanvaller en Chelsea zijn het tot dusverre niet eens kunnen worden over een nieuw contract. Wilian is dus waarschijnlijk over een paar maanden gratis af te halen. Om de concurrentie voor te zijn wil Barcelona nu al toe slaan.

Alcácer op weg naar Villarreal

Paco Alcácer gaat Borussia Dortmund verlaten. De 26-jarige Spanjaard keert volgens Marca en Kicker terug naar zijn vaderland. Villarreal moet de nieuwe club worden van Alcácer. Eerder werd hij gelinkt aan Valenica.

Villarreal zou 30 miljoen euro over hebben voor de spits, die anderhalf jaar geleden van Barcelona voor 23 miljoen euro naar Dortmund ging. In de Bundesliga was Alcácer 23 keer trefzeker in 37 duels. Door de komst van de Noor Erling Haaland mag hij vertrekken bij Borussia.

Dortmund haalt Emre Can

Omdat Alcácer aan Villarreal wordt verkocht, heeft Borussia Dortmund de middelen om Emre Can terug te halen naar de Bundesliga. De 26-jarige Duits international staat volgens het Kicker op het punt om Juventus te verlaten. Bij de club van Matthijs de Ligt is Can dit seizoen niet meer zeker van een basisplaats. Het is de bedoeling dat Dortmund eerst een half jaar huurt en daarna definitief overneemt.

