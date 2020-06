Barreto wil terug naar NEC, zien we Bony, Suárez en Vertonghen ook ooit weer in Nederland?

Ajax

Ajax heeft veel te kiezen natuurlijk. Elke zomer zijn er wel geruchten rond Jan Vertonghen (33) maar of hij daadwerkelijk komt is de vraag. Toby Alderweireld (31) is wat jonger en heeft de Amsterdamse andreaskruizen op de arm getatoeëerd. Stiekem hopen ze in Amsterdam natuurlijk op de grootste vis. Maar erg veel beweging rond een terugkeer van Luis Suárez lijkt er niet te zijn.

Lees ook PREMIUM Na dertien jaar staat Edgar Barreto open voor terugkeer bij NEC Lees meer

Volledig scherm Jan Vertonghen en Toby Alderweireld als verdedigers van Ajax in 2011. © Pim Ras Fotografie

AZ

Misschien heeft Sergio Romero (33) ooit nog weleens zin om eerste doelman te worden na zijn jaren als reserve bij Manchester United en AS Monaco. Dat kan dan misschien wel in Alkmaar als opvolger van Marco Bizot. Voor Vincent Janssen (25) en Nemanja Gudelj (28) is het nog wat vroeg. Dan is er wellicht meer kans op de 32-jarige Mousa Dembélé die in China voetbalt (en trouwens wel een heel hoog loonoffer zal moeten maken). Keert de 34-jarige Ryan Donk (Galatasaray) terug dan heeft AZ plots weer een defensieve leegte gevuld.

Volledig scherm Ryan Donk in duel met Ali Boussaboun in 2007. © Marco Hofstede

Feyenoord

Een (al veelbesproken) terugkeer van John Guidetti (28) zal er vermoedelijke wel niet van komen. Beter maakt Feyenoord een Champions Leaguewinnaar warm voor een terugkeer: Georginio Wijnaldum (29). Je kan niet vroeg genoeg beginnen. Schakel nu al oma Francien in, maatje Leroy Fer en Willem van Hanegem in en je zit gebakken.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum juichend in het shirt van Feyenoord. © Marco de Swart

PSV

Project Memphis Depay (26) schuiven we nog maar even op de lange baan. Dan maar vechten met FC Utrecht om de terugkeer naar Nederland van Dries Mertens (33). Als het dan tenminste écht geen zin heeft om de carrière van Arjen Robben (36) nieuw leven in te blazen. Marcus Berg (33) voetbalt nog in Rusland, net als de 35-jarige Jefferson Farfán. Ola Toivonen (ook 33) keert terug naar Zweden. Ervaring genoeg, dat wel. Keeper Heurelho Gomes (39) komt vermoedelijk kruipend terug naar Eindhoven.

Volledig scherm Jefferson Farfán als speler van PSV.

Willem II

De Grote Terugkeer reserveren ze in Tilburg natuurlijk voor Frenkie de Jong. En dan maar hopen dat Virgil van Dijk ook nog ergens voetbalt en openstaat voor een terugkeer naar Willem II, waar hij nooit in het eerste speelde. Maar dan zijn we weer tien jaar verder. Misschien maken ze meer kans bij de uiterst geliefde Fran Sol (28), al is de Spaanse spits pas net weg en zal het salaris bij Dinamo Kiev niet verkeerd zijn.

Volledig scherm Fran Sol was en is enorm geliefd bij de fans van Willem II. © Toin Damen

FC Utrecht

FC Utrecht lonkte inmiddels al weer aardig wat keren serieus en minder serieus naar de diensten van Michel Vorm (36) die toch ook wel weer een keer als eerste keeper zal willen spelen. Terwijl Erik Pieters (31) met jarenlange Premier League-ervaring toch ook voor een succesvolle terugkeer naar de Galgenwaard zou kunnen zorgen.

Volledig scherm Michel Vorm op de training bij FC Utrecht in 2008. © Harry Verkuylen

Vitesse

Christian Atsu (28) zal de Premier League-miljoenen niet snel inruilen voor een terugkeer naar de Gelredome zoals ook Mason Mount (21) nooit meer in het Gelredome zal gaan spelen om dezelfde reden. Wilfried Bony dan? Neergestreken in de zandbak inmiddels, maar nog pas 31 jaar. Nooit scoorde hij makkelijker dan in de eredivisie. En dan daarna de weg plaveien voor jeugdexponenten Davy Pröpper (28) of Marco van Ginkel (27).

Volledig scherm Wilfried Bony en Marco van Ginkel als spelers van Vitesse in 2013. © Ronald Bonestroo

Heracles Almelo

Bas Dost (31) maakte in de loop der jaren veel goals in Portugal en Duitsland. Zou hij dat ooit weer willen doen in de eredivisie? Misschien maakt Heracles dan een kansje. En anders maar wachten tot Robin Gosens (25) over z’n hoogtepunt heen is. Of de geboren Almeloër Joey Pelupessy, die het aardig doet in de Championship voor Sheffield Wednesday.

Volledig scherm Bas Dost juicht namens Heracles Almelo. © Evert-Jan Daniels

FC Groningen

Mocht het nou niet lukken met Luis Suárez, Virgil van Dijk of Marcus Berg, dan zijn er altijd nog Hans Hateboer (26) en Maikel Kieftenbeld (29) om een poging bij te wagen. Geen probleem bij Groningen!

Volledig scherm Hans Hateboer met Hans Nijland na het winnen van de KNVB-beker met FC Groningen in 2015. © Pim Ras Fotografie

SC Heerenveen

Als Klaas-Jan Huntelaar (36), Mark Uth (28), Bas Dost (31) en Alfred Finnbogason (31) allemaal ooit terug willen keren naar Friesland, dan wordt het nog druk in de spits bij Heerenveen.

Volledig scherm De supporters van Heerenveen hopen dat Klaas-Jan Huntelaar deze zomer terugkeert naar het Abe Lenstra Stadion. © © PICS UNITED

Sparta Rotterdam

Bij Sparta hopen ze natuurlijk dat de mooiste vruchten van eigen jeugdopleiding ooit weer terugkomen op het oude nest. Alleen al omdat ze niet of nog maar zo kort in het eerste elftal hebben gespeeld. Voor Nick Viergever (30), Kevin Strootman (30), Erik Falkenburg (32), Georginio Wijnaldum (29) en Marten de Roon (29) staat de Kasteeldeur altijd open.

Volledig scherm Marten de Roon namens Sparta in actie tegen FC Dordrecht in 2011. © Carla vos

FC Emmen

Wout Weghorst (27) speelde een voetballeven geleden voor FC Emmen in de eerste divisie en kwam niet eens zo heel vaak tot scoren. Inmiddels is hij een gewaardeerde Bundesliga-kracht en Emmen een net zo gewaardeerde eredivisieclub. Misschien vinden ze elkaar ooit eens. Al is een andere voormalige spits, Bas Dost daadwerkelijk ook een Drent.

Volledig scherm Wout Weghorst juicht namens FC Emmen in 2013. © CLF

VVV

Maya Yoshida voetbalt nog ‘gewoon’ in de Premier League bij Southampton en zal op 31-jarige leeftijd niet nog een keer in De Koel willen spelen. Maar misschien maakt VVV een kans nu de ondergrond in Venlo weer echt is. De Nigeriaanse aanvaller Ahmed Musa liet ook mondiaal van zich horen na zijn VVV-periode, maar hij is met zijn 27 jaar nog wel wat jong voor een terugkeer. Keisuke Honda (33) dook na zijn mislukte periode bij Vitesse, waar hij slechts vier duels speelde, begin dit jaar op bij het Braziliaanse Botafogo. De Japanse linkspoot zal Rio de Janeiro waarschijnlijk niet snel meer verruilen voor Venlo.

Volledig scherm Ahmed Musa als speler van VVV-Venlo in 2011. © PICS UNITED

FC Twente

Als FC Twente toch al bezig was om Michel Preud’homme terug te halen als trainer, waarom dan geen poging wagen bij Bryan Ruiz (34) die voor het laatst in Brazilië speelde? Nikolay Mihaylov (31) keept in zijn vaderland Bulgarije. Enschedeër Karim El Ahmadi (35) begon zijn loopbaan bij FC Twente, waarom niet daar eindigen? Hij is immers transfervrij. Naamtechnisch ligt een terugkeer van de Mexicaanse aanvaller Jesús Corona (27), woensdagavond nog scorend namens FC Porto, voorlopig misschien wat gevoeliger.

Volledig scherm Bryan Ruiz scorend in de kampioenswedstrijd van FC Twente in Breda op 2 mei 2010. © ANP

PEC Zwolle

We vermoeden geen spectaculaire comeback bij PEC Zwolle binnenkort, al kende Eric Botteghin (32) kende een fijne tijd in Zwolle en zal diens langste tijd bij Feyenoord er wel opzitten.

Volledig scherm Eric Botteghin als speler van PEC Zwolle. © Henry Dijkman Fotografie

Fortuna Sittard

Danny Hoesen dwong met een productief seizoen bij Fortuna Sittard in 2012 een transfer naar Ajax af. Hij begon kort daarna al aan een reis over de wereld en speelt nu in de Verenigde Staten. Misschien dat zijn Limburgse roots hem ooit doen terugverlangen naar Fortuna, maar hij is nog maar 29 jaar. Net zo oud als Bryan Linssen, die ook zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal voor Fortuna speelde.

Volledig scherm Danny Hoesen als spits van Fortuna Sittard in 2012. © PICS UNITED

ADO Den Haag

Het aanbod van ADO Den Haag is niet enorm natuurlijk, maar misschien maken ze een klein kansje bij Eljero Elia (33), die toch altijd wel enige liefde koestert voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. En ooit zal Jens Toornstra (31) weleens willen afbouwen.

Volledig scherm Eljero Elia als aanvaller van ADO Den Haag in 2006. © United Photos

RKC Waalwijk

Heeft Thomas Vermaelen (34) niet al eens genoeg van spelen met Andrés Iniesta bij Vissel Kobe in Japan? Dan kan hij wel naar RKC waar hij net als landgenoot Jan Vertonghen een jaar voor speelde als huurling van Ajax. Michael Krohn-Deli deed dat nog langer en heeft momenteel geen clubs als 36-jarige. Ryan Donk kreeg bij RKC de kans in de eredivisie. Geeft hij RKC er wat voor terug op 34-jarige leeftijd?