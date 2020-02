Barry Hulshoff (73) overleden

De voormalig verdediger was een steunpilaar in het gouden Ajax dat begin jaren 70 de voetbalwereld veroverde. Hulshoff speelde tussen 1966 en 1977 in totaal 385 officiële wedstrijden in de hoofdmacht Ajax. De verdediger was een sterkhouder in de Amsterdamse ploeg die grote successen vierde. De hoogtepunten in zijn loopbaan waren de drie Europa Cup 1-zeges in 1971, 1972 en 1973 en de winst van de Wereldbeker in 1972. Zijn eerste Europa Cup 1-finale speelde Hulshoff met Ajax tegen AC Milan op 28 mei 1969. Ajax was kansloos in die eindstrijd: 4-1.

Twee jaar later kreeg Ajax met Hulshoff in de gelederen een herkansing tegen het Griekse Panathinaikos. Ditmaal was er wel succes; in Londen won Ajax met 2-0. Na zijn elf jaar bij Ajax speelde Hulshoff nog twee seizoenen bij MVV.

Stoere stopper

In het gouden Ajax was Hulshoff een stoere stopper, naast eerst Velibor Vasovic en later Horst Blankenburg. Hij was snoeihard in de duels, sterk aan de bal en bijna niet te kloppen in de lucht. In de slotfase van zijn loopbaan werd hij geplaagd door een serieuze knieblessure, die hem weg hield van zijn vertrouwde niveau.

Hulshoff gold in zijn hoogtijdagen als een zachtaardig, sociaal bewogen mens. Hij had een bovengemiddelde interesse in popmuziek. In die jaren speelde de hondenliefhebber Hulshoff ook een hoofdrol in een televisiereclame voor hondenvoer van Chappie.

Alle teams van Ajax spelen deze week met rouwbanden om. Vanavond is er, voorafgaand aan het duel tussen Jong Ajax en NAC Breda, een minuut stilte op sportpark De Toekomst. Ook het eerste elftal van de Amsterdammers zal stil gaan staan bij het overlijden van Hulshoff. Hoe precies wordt later duidelijk. De crematie is in besloten kring.

Volledig scherm Barry Hulshoff (l) en Johnny Rep in 1973. © ANP

Coach van Ajax, zaakwaarnemer De Ligt

Na zijn jaren bij Ajax en MVV werd Hulshoff trainer bij diverse clubs in Limburg en in België bij onder andere Wuustwezel, Lierse SK, Eendracht Aalst en Westerlo. In het seizoen 1988/1989 was Hulshoff nog tijdelijk trainer bij Ajax na het vertrek van Johan Cruijff. Op 14 december 2010 werd Hulshoff gekozen in de ledenraad van Ajax. Dit gebeurde na een oproep van zijn voormalig teamgenoot Cruijff om meer oud-voetballers in de ledenraad te krijgen.

Hulshoff werd in 2016 zaakwaarnemer van Matthijs de Ligt en vervulde die rol sinds 2018 samen met Mino Raiola. De Ligt vertrok afgelopen zomer van Ajax naar Juventus. Gisteren zat de twintigjarige verdediger op de bank bij de 2-0 overwinning van Juventus op Brescia.

AFC Ajax on Twitter Een clublegende is verloren gegaan. Barry, voor altijd in ons hart. ♥️ 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙃𝙪𝙡𝙨𝙝𝙤𝙛𝙛. * 30 september 1946 ✞ 16 februari 2020

Volledig scherm Barry Hulshoff overhandigt Ajax-captain Siem de Jong de Johan Cruijff Schaal in 2013. © PICS UNITED

Volledig scherm Barry Hulshoff op de schouders van supporters na Spartak Trnava - Ajax (2-0) op 24 april 1969. © ANP