Bart Verbruggen duwt AZ met Anderlecht naar rand van afgrond: ‘Dan ben ik de meest blije man op aarde’

Anderlecht-coach viert nog geen feest

Anderlecht-coach Brian Riemer wilde nog geen feestje vieren in de kleedkamer. ,,Natuurlijk zijn we blij met de sterke prestatie. Maar we hebben het nog niet gevierd, want we weten ook dat we nog niets in handen hebben. Wanneer we donderdag in Alkmaar spelen, gaan we ervan uit dat het 0-0 is. We gunden hen geen enkele grote kans in de hele wedstrijd. Om daarin te slagen in een Europese kwartfinale, dat is een prestatie”, aldus Riemer.