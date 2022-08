Bas Dost redt een punt voor FC Utrecht en Henk Fraser bij debuut in Waalwijk

De top bestormen. Europees voetbal halen. Ze kunnen er voorlopig maar beter even niet meer aan denken in Galgenwaard. Althans, niet als het duel met RKC maatgevend is. Het was vooral aan Bas Dost te danken dat een pover FC Utrecht zaterdag een punt pakte in Waalwijk: 2-2.

Precies 33 minuten is het seizoen oud, als de FC Utrecht-aanhang een klemmend verzoek doet op de eigen ploeg. Wakker worden, zo luidt de boodschap vanuit het uitpuilende vak in Waalwijk. Die komt slechts ten dele aan, blijkt ruim een uur later. Dankzij twee doelpunten van invaller Bas Dost heeft de ploeg de 2-0 achterstand dan omgebogen in een 2-2 gelijkspel tegen RKC. Op de klanken van het ‘Alle ballen op Bassie’ duiken de spelers met gemengde gevoelens de kleedkamer van het Mandemakers Stadion in.

Het zou wat al te cynisch zijn om de term ‘paniek’ nu maar alweer uit de mottenballen te halen in Galgenwaard, daarvoor is één gespeelde wedstrijd in de competitie nog te weinig maatgevend. En toch: de nieuwe trainer Fraser zal zich onherroepelijk rot geschrokken zijn van wat hij met name in de eerste helft pal voor zijn ogen zag worden afgespeeld. Enkele oplevingen daargelaten, zoals bij de kansen voor Othmane Boussaid en Daishawn Redan, maakte zijn elftal er 45 minuten aan een stuk een potje van tegen een verrassend sterk RKC, dat via treffers van Dario van den Buijs en smaakmaker Iliass Bel Hassani verdiend een 2-0 voorsprong nam.

Volledig scherm RKC Waalwijk viert de 2-0. © Pro Shots / Toin Damen

Veelzeggend: bij de twee goal stond Mike van der Hoorn alleen maar te wijzen. De zwak spelende verdediger, later vervangen door de veel stabielere Mark van der Maarel, stond daarmee symbool voor de lankmoedigheid in de ploeg van Fraser voor rust. RKC prijsde zich dolgelukkig met zoveel vrijheid en ruimte.

Wat vaststaat: de kennelijk nog niet geheel wedstrijdfitte Bas Dost zal vanaf nu aan de aftrap staan bij FC Utrecht. Bij uitstek hij en dynamische motor Luuk Brouwers zijn er deze zaterdagavond verantwoordelijk voor dat FC Utrecht alsnog een punt meepikt uit Waalwijk. Kort na zijn invalbeurt in de 46e minuut is Dost alert wanneer RKC-doelman Etienne Vaessen een inzet van Boussaid niet klemvast heeft, 1-2. In de slotfase ramt de boomlange spits vervolgens de 2-2 tegen de touwen met het hoofd.

Een knappe opleving zou je kunnen stellen. Maar op basis van status en budget is een gelijkspel tegen een van de kleinste eredivisieclubs onmiskenbaar te weinig. En precies dat realiseren de spelers van FC Utrecht zich wanneer ze na ruim negentig minuten afdruipen. De seizoenstart is, zoals zo vaak, op een teleurstelling uitgelopen.

Volledig scherm WAALWIJK - 06-08-2022, Mandemakers stadion. Dutch football, eredivisie, season 2022-2023. RKC - Utrecht. final result 2-2, FC Utrecht player Bas Dost scored two goals © Pro Shots / Toin Damen

