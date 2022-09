Bas Kuipers bezorgt Go Ahead Eagles in Volendam eerste punten van het seizoen

Go Ahead kon de winst goed gebruiken nadat de ploeg van trainer René Hake nul punten behaalde in de eerste vijf wedstrijd. Het duel tegen Volendam (slechts vier punten) was er daardoor nu al een om lijfsbehoud. FC Volendam kende een matige vorige week met liefst elf tegengoals. Trainer Wim Jonk had daarom de onlangs met veel bombarie binnengehaalde Henk Veerman geslachtofferd. Achterin werd de verdediging gestut door nieuweling Xavier Mbuyamba. De verdediger kon niet verhelpen dat de enthousiaste clubhopper Bobby Adekanye de score opende halverwege de eerste helft.

Ex-Ajacied Carel Eiting maakte acht minuten later fraai gelijk, maar de tweede helft was voor Go Ahead. Dat gebeurde wel pas nadat volkszanger Stef Ekkel zijn hit Liever Te Dik In De Kist Dan een Feestje Gemist op de middenstip had afgezongen, terwijl alle spelers al op het veld stonden. Hij kreeg er de rode kaart voor van de ludieke scheidsrechter Richard Martens.