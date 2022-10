Bas Kuipers breekt na duel Go Ahead: ‘De artsen kunnen niets meer voor mijn vader doen’

,,Ik ben wel blij hoor”, begon Kuipers aan zijn interview bij ESPN. Zijn ploeg had via Finn Stokkers in de 93ste minuut een gelijkspel uit het vuur gesleept tegen Heerenveen en na afloop kwamen er heel wat emoties vrij bij de aanvoerder. ,,Het is een pittige week geweest. Mijn vader heeft afgelopen woensdag twee hersenbloedingen gehad, waarvan de laatste hem fataal is geworden. Zijn lichaam is er nog wel, maar de hersenen doen het niet meer en de doktoren kunnen niets meer voor hem doen.”