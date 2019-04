Bas Nijhuis zal niemand ‘afzeiken’ in eigen YouTube-show

In de eerste aflevering gaat Nijhuis onder meer in op de overtreding van Beugelsdijk op Seuntjens. De verdediger van ADO Den Haag kwam weg met een gele kaart. ,,Dat had natuurlijk rood moeten zijn”, vertelt Nijhuis. ,,In het veld kan ik me goed voorstellen dat je denkt dat het geel is, maar als ik de VAR was dan had ik Björn Kuipers geroepen om de rode kaart te geven.” Nijhuis is in het algemeen zeer tevreden met de videoscheidsrechter ‘maar de missers moeten we er uit halen.’



De Tukker vertelde ook over zijn rentree in de eredivisie. De arbiter was lange tijd uitgeschakeld vanwege een blessure en kreeg dit weekend de derby Heerenveen - Groningen voor zijn kiezen. Daar legde hij het spel even stil vanwege het vuurwerk dat werd gegooid. ,,Ik heb duidelijk aangegeven dat het niet kan. Je kinderen zullen er maar zitten. Het is hartstikke gevaarlijk. Ik laat normaal veel gaan, maar dit kon ik absoluut niet laten gaan.”