Bayern bereidt bod voor op De Ligt, ook Chelsea wil Frenkie de Jong, Wijnaldum bij PSV ‘niet realistisch’

Ruim 90 procent van de profvoet­bal­lers in Nederland ziet online discrimina­tie om zich heen

Een groot deel van de Nederlandse profvoetballers ervaart onlinediscriminatie en racisme. Dat concludeert voetbalbond KNVB op basis van een onderzoek van kennisinstituut Movisie. „De omvang van onlinediscriminatie waar we nu een indicatie van krijgen, is een klap in het gezicht van het voetbal”, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

5 juli