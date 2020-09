Bazoer: ‘Het zegt genoeg dat Tadic en Blind zo reageerden’

SamenvattingTrainer Thomas Letsch van Vitesse was vooral trots op zijn ploeg na de nederlaag bij Ajax (2-1). ,,Want we speelden echt heel goed”, zei hij. ,,Dat overheerst bij mij. Al ben ik natuurlijk ook teleurgesteld in het resultaat.”

Ajax speelde ruim een helft met tien man, na een rode kaart voor Edson Álvarez. ,,Maar ook in de openingsfase kregen we al goede kansen. Helaas gaat het in het voetbal om kansen benutten. Dat hadden we beter kunnen doen. Maar we hebben een groot deel van de wedstrijd gecontroleerd. Daar ben ik erg tevreden over.”

Letsch zat afgelopen week in quarantaine, na een positieve coronatest. Net als zeven andere leden van zijn technische staf. ,,En toch hebben we voor elkaar gekregen dat we hier zo goed hebben gespeeld. Dat vind ik echt een heel goed signaal. Het waren moeilijke dagen. Soms had ik een dag koorts en soms had ik een dag nergens last van. Gelukkig kreeg ik vrijdagavond te horen dat ik negatief getest had. Ik had deze wedstrijd niet willen missen.”

Volledig scherm Letsch (l). © BSR Agency

Riechedly Bazoer was not amused na de nederlaag. ,,Wij hadden hier moeten winnen, vooral de eerste helft controleerden we volledig”, zei Bazoer, die zijn gelijkmaker (1-1) tot onvrede van het Amsterdamse publiek uitbundig vierde. ,,Ik heb hier heel mooie jaren meegemaakt”, zei hij. ,,Maar dat wil toch niet zeggen dat ik niet mag juichen na een goal tegen mijn oude club? Het deed me niets dat ik daarna werd uitgefloten. Ik had er alleen nog een in moeten schieten.”



Antony bezorgde Ajax toch nog de winst. ,,Dat was echt niet nodig geweest”, zei Bazoer, die het na het laatste fluitsignaal aan de stok kreeg met Dusan Tadic en Daley Blind. ,,Zij gingen voor mij staan en heel hard juichen. Dat moeten ze lekker zelf weten. Het zegt genoeg dat ze zo reageerden. Laat ik daar maar niets meer over zeggen. Ik baal dat we hebben verloren. We hadden veel meer verdiend.”