Beauty van Dilrosun helpt Jong Oranje voorbij Jong Engeland

Door Tim Reedijk



Nadat Jong Oranje vorige week haar sportieve plicht had gedaan door eenvoudig te winnen van Jong Gibraltar (0-6) in de EK-kwalificatie stond er vanavond een oefenwedstrijd tegen een veel sterkere tegenstander op het programma. Jong Engeland, dat net als de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi twaalf punten uit vier EK-kwalificatieduels, trad op De Vijverberg echter wel aan zonder gerenommeerde namen als Joe Willock (Arsenal), Mason Greenwood (Manchester United), Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur) en Reece James (Chelsea). Phil Foden van Manchester City speelde wel.



In de eerste helft speelde Jong Oranje niet flitsend, wel dominant. Een doelpunt van het FC Groningen-tandem Deyovaisio Zeefuik (assist) en Kaj Sierhuis maakte daarin het verschil. Sierhuis miste het duel in Gibraltar nog omdat hij ziek was Van de Looi koos vanavond ook voor Kjell Scherpen, Rick van Drongelen en Ludovit Reis in plaats van Maarten Paes, Justin Hoogma en Ferdi Kadioglu omdat hij meer spelers in actie wilde zien.