Beerensteyn zet stap naar Champions League-finale, gelijkspel voor Martens in Parijs

FC Barcelona doet het fantastisch in de Spaanse competitie met 24 zeges (na 24 duels) en een bijna onwerkelijk doelsaldo van 125-5. In de halve finales van de Champions League is de Spaanse koploper gekoppeld aan Paris Saint-Germain, dat vorige week voor een enorme verrassing zorgde door Olympique Lyon uit te schakelen in de kwartfinales. Die club won de laatste vijf edities van de Champions League voor vrouwen. Jennifer Hermoso kopte in de dertiende minuut de 0-1 binnen op aangeven van Aitana Bonmatí. Lang duurde die voorsprong niet, want zeven minuten later kopte tweevoudig Amerikaans international Alana Cook van dichtbij de 1-1 binnen. Daar bleef het bij in Parijs, waar Lieke Martens een kwartier voor tijd werd vervangen. Volgende week zondag (12.00 uur) is de return in het Estadi Johan Cruyff in Barcelona, waar opnieuw publiek aanwezig zal zijn.



Na het gelijkspel in Parijs was de tweede halve finale in Duitsland, waar Bayern München met knap met 2-1 won van de Engelse kampioen en koploper Chelsea. Lineth Beerensteyn deed 77 minuten mee bij Bayern, dat in de Duitse competitie aan kop gaat met twee punten voorsprong op VfL Wolfsburg van collega-internationals Shanice van de Sanden en Dominique Janssen. Wolfsburg werd de afgelopen vier jaar kampioen.



Bayern kwam na twaalf minuten op voorsprong via Sydney Lohmann, maar tien minuten later maakte de Duitse middenvelder Melanie Leupolz gelijk namens Chelsea. De Zweedse verdediger Hanna Glas maakte tien minuten na rust de 2-1 voor Bayern, dat met vertrouwen kan afreizen naar Londen voor de return van volgende week zondag (13.30 uur) op Kingsmeadow. De finale wordt gespeeld op zondag 16 mei in Gamla Ullevi in Göteborg.