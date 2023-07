Bekende ex-profvoetballer geeft toe coke te hebben verhandeld: 'Mensen hebben mij misleid en misbruikt’

Maandenlang ontkende de oud-Spartaan elke betrokkenheid bij de cocaïnehandel. De belastende chats die hij zou hebben geschreven, ‘konden van iedereen zijn’. Verder zweeg hij.

Maar vrijdag, tijdens de behandeling van zijn strafzaak, praat de veertiger plotseling wél. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de chats en stelt dat hij ‘bepaalde mensen te dichtbij heeft laten komen’. Deze mensen zouden misbruik hebben gemaakt van zijn 'goedheid’.

Versleutelde telefoon

Daarna gaat hij terug in de tijd. Hij vertelt over dat allereerste verzoek van een vriend om voor hem te bemiddelen. De man wil met een derde persoon praten, maar weigert direct contact. Misschien kan Mendes da Silva helpen? De oud-voetballer krijgt een versleutelde telefoon en gaat aan de slag.

Zo belandt de voormalig profvoetballer - Mendes Da Silva kwam onder meer voor Sparta, Ajax en het Nederlandse elftal uit - in een circuit waar hij niets van zegt te weten, maar steeds verder in wegzakt. Want het blijft niet bij die ene vraag.

Buiten verdien je niet zo snel 3,5 ton. Ik moest werken totdat ik het had terugbe­taald David Mendes da Silva

Mis gaat het als de geboren Rotterdammer drugs moet ‘stashen’ en een deel kwijtraakt. De opdrachtgever houdt hem verantwoordelijk en wil geld zien. ,,Dan ga je harder rennen”, verklaart hij. ,,Ik had geen keus. Buiten verdien je niet zo snel 3,5 ton. Ik moest werken totdat ik het had terugbetaald.”

Gekoppeld aan 1584 kilo

Het Openbaar Ministerie (OM) koppelt Mendes da Silva aan drie partijen cocaïne - 1584 kilo in totaal, goed voor een straatwaarde van zo'n 119 miljoen euro - die via Schiphol, de Rotterdamse haven en per auto het land zijn binnengesmokkeld. De geboren Rotterdammer zou in 2020 en 2021 niet alleen in partijen geïnvesteerd hebben, maar ook allerlei klussen rondom de smokkel hebben opgeknapt.

De aanklager noemt de oud-voetballer een ‘spin in het web’ en betwijfelt dat Mendes Da Silva daadwerkelijk uit het wereldje wilde stappen vóór hij afgelopen zomer op zijn verjaardag werd aangehouden. ,,Nergens in het dossier lees ik terug dat hij aan het afbouwen was.”

‘Hij had zijn dure Audi kunnen verkopen’

Ze gelooft heus dat hij een schuld moest afbetalen, maar stelt ook dat hij dit op een andere manier had kunnen doen. Zo merkt op dat Da Silva Mendes bijvoorbeeld zijn peperdure Audi had kunnen verkopen. ,,Een auto die hij zelfs nog heeft laten verschepen voor een vakantie in Marokko.”

Zoals Johan Cruijff altijd zei: elk nadeel heb zijn voordeel David Mendes da Silva

Ze vraagt de rechter om 'goed te beseffen om hoeveel drugs het in deze zaak gaat’ en eist tien jaar cel tegen de verdachte.

‘Vanavond worden de lijntjes weer naar binnen gewerkt’

Een eis die volgens Sander Janssen, de advocaat van Mendes Da Silva, niet in verhouding staat tot de rol die zijn cliënt heeft gespeeld. Hij vindt het overdreven om hem een 'grote jongen’ te noemen.

Hij betoogt bijvoorbeeld dat Mendes Da Silva niets te maken had met de grootste partij cocaïne, 1329 kilo in een container vol Braziliaanse koffiebonen, waar hij aan wordt gelinkt. De drugs waren namelijk al in beslag genomen op het moment dat de oud-profvoetballer zou zijn gevraagd om iets te regelen, stelt Janssen.

De raadsman merkt op dat drugscriminelen in Nederland steeds zwaarder worden bestraft. ,,Terwijl het gebruik toeneemt en de lijntjes vanavond weer naar binnen worden gewerkt. Dat schuurt.”

Johan Cruijff

Da Silva Mendes zegt ‘geraakt’ te zijn door de eis, maar beseft dat hij zélf de verkeerde keuzes heeft gemaakt. ,,Zoals Johan Cruijff altijd zei: elk nadeel heb zijn voordeel. Deze vervelende ervaring zal ik meenemen om wat goeds te doen voor de maatschappij.”

De uitspraak volgt op 28 juli.

Voetballers en zware criminelen De politie maakt zich al langer zorgen over voetballers die omgaan met zware criminelen. De afgelopen maanden kwam topvoetballer Quincy Promes regelmatig in het nieuws. Hij werd afgelopen juni veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef en is nog verdachte in een drugszaak. Ex-voetballer Rachid Bouaouzan stond vorig jaar terecht, omdat hij geld van drugscrimineel Piet Costa zou hebben witgewassen. De oud-Spartaan werd vrijgesproken.

