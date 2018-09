Bekerduel in Maassluis ook met tweede elftal routineklus voor PSV

Met een eenvoudige 0-4 zege bij Excelsior Maassluis heeft PSV zich geschaard bij de laatste 32 ploegen in het bekertoernooi. Trainer Mark van Bommel stelde in Zuid-Holland zijn tweede elftal op en ook voor de reserves van PSV was het duel een routineklusje.

Via goals van Cody Gakpo, Trent Sainsbury, Ramon Lundqvist en Nicolas Isimat-Mirin boekte het team een simpele zege. Alleen in de eerste minuut waren de amateurs een keer gevaarlijk geweest, maar een schot ging over het doel van Eloy Room.

De contrasten voor PSV waren groot in de afgelopen week. Acht dagen geleden stond de ploeg in Camp Nou tegenover FC Barcelona, waar een 4-0 nederlaag moest worden geïncasseerd. Zondag werd Ajax met 3-0 geklopt en nu wachtte het bekerduel met de niet-broodvoetballers. PSV imponeerde daarin niet, maar kwam afgezien van het moment net na het eerste fluitsignaal ook nooit in de problemen. Met wat meer finesse had de ploeg ook nog een vijfde of zesde goal tegen de touwen kunnen knallen.

PSV presteerde de afgelopen jaren matig in het bekertoernooi en kwam de laatste vijf seizoenen niet verder dan de kwartfinale. In seizoen 2012-2013 verloor de ploeg de bekerfinale en daarna was er nooit meer uitzicht op de eindstrijd in De Kuip. Om de laatste horde te bereiken, moet een ploeg vijf duels zien te winnen en gisteren kon PSV in ieder geval het eerste duel met een groen vinkje afstrepen.

